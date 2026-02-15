Accident cu trei victime, dintre care doi minori, de 4 luni respectiv 3 ani, la Bălțești. O mașină s-a răsturnat

Un accident rutier în urma căruia trei persoane au fost rănite a avut loc în jurul orei 17.10 în apropierea localității Bălțești. Victimele sunt o tânără în vârstă de 23 de ani, un băiețel de doar 4 luni și un alt minor în vârstă de 3 ani.

Potrivit primelor informații, șoferul, un bărbat în vârstă de 30 de ani, ar fi pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina pe câmpul de la marginea drumului.

„În urma evaluării de la fața locului, o femeie în vârstă de 23 de ani a suferit un traumatism la membrul superior drept, un băiețel de 4 luni a suferit un traumatism cranio-facial și posibil traumatism la nivelul coloanei cervicale, iar un copil de 3 ani a suferit un traumatism cranio-cerebral. Cel de-al patrulea ocupant, un bărbat de 30 de ani, nu prezenta traumatisme.

Toate cele patru persoane au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

La locul evenimentului au intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Punctului de Lucru Lipănești, o autospecială de descarcerare de la Detașamentul 1 Ploiești și un echipaj SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Urlați, precum și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă și două ambulanțe ale SAJ Prahova.

Polițiștii urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea evenimentului.

Vă reamintim că un accident similar a avut loc tot astăzi, la Nedelea.

