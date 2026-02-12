Date cu caracter personal deținute de Conpet, compromise de hackeri în urma atacului cibernetic

Reprezentanții companiei Conpet au transmis joi noi informații cu privire la atacul informatic de la începutul lunii februarie. Potrivit acestora, mai multe date cu caracter personal au fost furate.

Conpet a mai precizat că incidentul este investigat împreună cu specialiștii din cadrul Directoratului Național pentru Securtate Cibernetică (DNSC).

„Scopul acestei investigații este identificarea modului în care atacul a fost realizat și evaluarea impactului asupra sistemelor informatice ale societății.

În cadrul evaluărilor preliminare, a fost identificat riscul ca anumite date cu caracter personal gestionate de societate să fi fost exfiltrate.

Menționăm că, la acest moment, nu este posibilă stabilirea cu exactitate a volumului de date afectate sau a persoanelor vizate de acest incident, întrucât analiza tehnică este încă în desfășurare”, se arată într-un comunicat de presă publicat joi pe pagina oficială de Facebook.

„În acest context, și având în vedere natura posibilă a datelor accesate neautorizat, considerăm important să atenționăm toate părțile potențial afectate asupra riscului de a fi contactate de persoane care ar putea încerca diverse forme de fraudare, folosind pretextul unor identități sau situații credibile.

Această abordare preventivă este necesară pentru a reduce șansele ca eventuale tentative de inginerie socială să aibă succes.

ATENȚIE!!! Vă rugăm să manifestați prudență ridicată în fața oricăror solicitări chiar cu caracter urgent, primite telefonic, prin e‑mail sau alte mijloace electronice, chiar dacă acestea par a proveni de la instituții, organizații sau persoane cunoscute.

În astfel de situații, vă recomandăm să verificați autenticitatea solicitării contactând instituția sau persoana respectivă folosind date de contact oficiale, nu cele primite în mesajul suspect”, au mai transmis reprezentanții Conpet în cadrul aceluiași comunicat