Contrabandă cu arme letale aduse din Turcia. Percheziții în Dâmbovița

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și cei ai Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Poliția Română au efectuat 11 percheziții domiciliare în județul Dâmbovița într-un dosar ce vizează nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și contrabandă calificată.

Luni, 9 februarie, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu cei ai Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Poliția Română, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală, efectuează 11 percheziții domiciliare, în județul Dâmbovița și pun în executare 3 de mandate de aducere emise pe numele unor persoane cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și contrabandă calificată.

„Cercetările în cauză vizează activitatea infracțională desfășurată de o persoană de introducere în mod ilegal, din Turcia pe teritoriul României, de arme de foc letale şi de muniţii pentru arme de foc letale, cu scopul comercializării lor cu sprijinul altor persoane.

După introducerea în țară, armele au fost depozitate în județul Dâmbovița, fiind vândute ulterior către diverse persoane pe raza aceluiași județ”, susțin anchetatorii. Activitățile beneficiază de sprijinul polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, inspectoratelor de poliție județene Buzău și Dâmbovița, Direcției pentru Protecția Animalelor, al specialiștilor criminaliști din cadrul Institutului Național de Criminalistică, al luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.