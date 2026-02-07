- Publicitate -
Imagini de la accidentul din Măneciu. Trei persoane, salvate în urma unei acțiuni comune ISU–Salvamont Prahova

Autor: Ciprian Pap
Au apărut imagini de la intervenția desfășurată în zona Pasul Bratocea, comuna Măneciu, unde trei persoane au fost salvate în urma unui accident rutier grav, în care un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile, la o diferență de nivel de aproximativ 20 de metri.

La intervenție au participat, alături de pompierii militari, și salvatorii montani din cadrul Salvamont Prahova, acțiunea fiind una comună, coordonată, care s-a încheiat cu succes.

Cele trei victime, aflate inițial încarcerate în autoturism, au fost extrase în siguranță de echipele de intervenție și preluate de echipajele medicale sosite la fața locului. Acestea au fost transportate ulterior la spital pentru îngrijiri și investigații medicale.

Intervenția a presupus acces dificil în zona accidentului și a necesitat colaborarea strânsă între salvatori.

Citește și: Accident rutier la Măneciu: trei tinere, rănite după ce mașina s-a răsturnat într-o râpă

