Accident rutier la Măneciu: trei tinere, rănite după ce mașina s-a răsturnat într-o râpă

Astăzi, în jurul orei 12:00, pompierii militari din județul Prahova au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs în comuna Măneciu, în zona Pasul Bratocea.

UPDATE ora 14.00: cele trei tinere au fost salvate.

Au apărut imagini de la intervenția desfășurată în zona Pasul Bratocea, de la accidentul din Măneciu. Trei persoane au fost salvate în urma unei acțiuni comune ISU–Salvamont Prahova

Știrea inițială:

La fața locului a fost identificat un autoturism răsturnat pe o parte, în afara părții carosabile, la o diferență de nivel de aproximativ 20 de metri. În interiorul autoturismului se aflau trei ocupanți, toți conștienți, însă încarcerați.

„Pentru gestionarea situației au fost mobilizate o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD de la Punctul de Lucru Cheia, precum și o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD de la Garda de Intervenție Măneciu.”, precizează ISU Prahova

Victimele au fost extrase de către echipajele de intervenție și preluate de echipajele medicale. Este vorba despre trei persoane de sex feminin, cu vârste cuprinse între 22 și 23 de ani, toate conștiente, aflate în curs de evaluare medicală.