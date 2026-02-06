Trafic restricționat pe DN1B, la Albești Paleologu. Apa a ajuns pe carosabil

Polițiștii au instituit o restricție parțială de trafic pe DN1B în Prahova, pe raza localității Albeștii Paleologu, din cauza apei care a ajuns pe carosabil.

„În contextul fenomenelor meteorologice și al precipitațiilor, pe Drumul Național 1B, între km 23+900 m și km 24+500 m, pe raza localității Albești-Paleologul, pe sensul de mers Buzău–Ploiești, traficul rutier a fost restricționat, întrucât pe banda nr. 1 se scurge apa provenită de pe versanții dealurilor”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

În urma acestora, au fost demarate lucrări de reparare a șanțului de scurgere a apei de către specialiștii Secției de Drumuri Naționale Ploiești – District Albești-Paleologul, ai Primăriei Valea Călugărească și ai Primăriei Albești-Paleologul, măsura fiind semnalizată corespunzător.

„Recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudență în zonă, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor rutieri”, au mai transmis polițiștii