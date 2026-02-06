Ploiești: A cerut o brichetă și a încercat să-i fure banii. Bărbat imobilizat de jandarmi

O tentativă de tâlhărie în plină zi a fost oprită de o patrulă de jandarmi în zona de sud a Ploieștiului, după ce un bărbat a încercat să smulgă banii din mâna unei femei aflate într-o stație de autobuz.

- Publicitate -

Incidentul s-a petrecut joi, 5 februarie, în jurul orei 11:00. Aflați în patrulare, jandarmii au observat o femeie așezată pe o bancă, ținând în mână o sumă de bani, iar în imediata apropiere un bărbat care încerca să îi sustragă.

„O patrulă din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova, aflată în zona de Sud a municipiului Ploiești, a observat o femeie așezată pe o bancă, având o sumă de bani în mână și un bărbat, aflat în imediata apropiere care încerca să îi sustragă banii. Având în vedere situația, patrula a intervenit de îndată, reușind interceptarea și imobilizarea bărbatului.

- Publicitate -

Ulterior, femeia a declarat că, în timp ce aștepta autobuzul pentru a se deplasa către domiciliu, a scos banii din buzunar pentru a-i verifica. În acel moment, bărbatul s-a apropiat sub pretextul solicitării unei brichete, iar imediat după aceea a încercat să îi smulgă suma de bani din mână”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova.

Jandarmii au întocmit actele de sesizare și împreună cu persoana în cauză le-au predat organelor abilitate, în vederea continuării cercetărilor, sub aspectul săvârșirii tentativei la infracțiunea de tâlhărie”, au transmis reprezentanții IJJ Prahova.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova recomandă:

- Publicitate -

Nu țineți la vedere bunurile de valoare (bani, telefon, portofel etc.);

Fiți vigilenții în stațiile mijloacelor de transport în comun și în locurile aglomerate;

Fiți atenți la persoanele care se apropie nejustificat de dumneavoastră;

Dacă sunteți martorii unor incidente similare vă recomandăm să nu vă expuneți unor posibile pericole și să apelați numărul unic de urgență 112!