Curți inundate în Găgeni, Boldești Scăeni și Urlați

Pompierii prahoveni intervin în această dimineață în trei localități pentru evacuarea apei din curți. Vă reamintim că mai multe localități din județul Prahova sunt sub atenționări hidrologice.

„Până în acest moment, au fost primite 3 solicitări pentru evacuarea apei din curți. Dintre acestea, în două cazuri nu s-a putut interveni cu motopompele din dotare, nivelul apei fiind foarte scăzut, astfel că se găsesc soluții de către autoritățile locale (în Găgeni si Boldești-Scăeni).

În Urlați, pe strada Valea Crângului, pompierii de la Garda de Intervenție Urlați intervin cu o motopompă pentru evacuarea apei din 2 anexe gospodărești. În acest caz nu este vorba despre un râu ieșit din matcă, ci despre apă acumulată în urma precipitațiilor. Nu sunt locuințe afectate”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

ISU mai precizează că subunitățile de intervenție efectuează misiuni de recunoaștere în teren pe cursurile râurilor vizate de avertizările comunicate.

Până în acest moment, nu au existat alte solicitări din partea populației pentru gestionarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice.

La nivelul ISU Prahova a fost activată grupa operativă.

Mai jos, imagini cu râul Cricov în zona orașului Urlați, după ploile din ultimele ore.