Alertă hidrologică în Prahova: cod portocaliu de inundații și risc de viituri

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Hidrologii au emis avertizări de cod portocaliu și cod galben de inundații, valabile în perioada următoare, pentru județul Prahova și alte zone din țară, din cauza precipitațiilor prognozate, topirii zăpezilor și evoluției formațiunilor de gheață pe râuri.

Conform avertizării oficiale a Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), următoarele sectoare hidro‑geografice din Prahova sunt vizate de aceste atenționări:

  • Cricovul Dulce – afluent al râului Ialomița, trece și prin Prahova.
  • Râul Prahova – în special afluenții din sectorul aval al Stației Hidrologice Câmpina.
  • Sărata – afluent al râului Ialomița, cu sectoare semnalate și în Prahova.
  • Râul Buzău – afluenții din sectorul aval Stației Hidrologice Nehoiu – amonte Stației Hidrologice Banița, care afectează și cursurile din Prahova.

Pe aceste segmente există pericolul de creșteri rapide ale nivelului apei, de viituri sau depășiri ale cotelor de apărare, cu risc de inundații locale.

