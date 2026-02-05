Razie rutieră în desfășurare în Vălenii de Munte și localitățile învecinate

O razie rutieră este în desfășurare în această după amiază în Vălenii de Munte și localitățile Drajna, Măneciu, Măgurele și Bălțești.

Acțiunea are drept scop combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, cu accent pe neacordarea priorității de trecere pietonilor, viteza neadaptată condițiilor de drum și trafic, neatenția la volan și conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe interzise.

De asemenea, se urmărește descurajarea comportamentelor agresive în trafic.

„Prin prezența activă în teren, polițiștii rutieri reafirmă angajamentul constant de a proteja viețile omenești și de a asigura un climat de siguranță pe drumurile publice”, au mai precizat reprezentanții IPJ Prahova.