Așa a ajuns să arate un stâlp Electrica în Ploiești. Pericolul este iminent

Dacă ne uităm la starea avansată de degradare la care au ajuns mulți stâlpi din Ploiești, am putea afirma că Electrica nu dă doi bani pe siguranța cetățenilor.

Vă prezentăm astăzi o situația din spatele blocurilor de pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 208A.

Un stâlp de iluminat public este distrus în proporție de peste 80%, de sus până jos. Fiind amplasat în parcarea din spatele blocului, oamenii au ajuns să se teamă pentru siguranța lor sau pentru mașini, care ar putea fi distruse la orice pală de vânt.

„Îmi e teamă să nu omoare pe cineva. Le-am zis anul trecut celor de la Electrica și mi-au răspuns că nu e treaba lor. Ai cui sunt, până la urmă, acești stâlpi?

Zilnic sunt parcate mașini aici, la cinci metri de baza lui. Doar clema de prindere de sus, de la lampă, îl mai ține să nu cadă cu totul. Stâlpul se află în spatele cofetăriei Eva Cake de pe Cantacuzino, lângă spălătoria auto”, este mesajul transmis de un bărbat care locuiește în blocul din apropiere.