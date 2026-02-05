Trafic restricționat pentru două zile pe DN1 București-Ploiești, în zona Băneasa

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță restricționare traficului pe DN1 București Ploiești, în două zile, în zona Pasajului Băneasa.

„În zilele de 06.02.2026 și 07.02.2026, în intervalul orar 23:00 – 04:00, se instituie restricții de trafic pe Șoseaua București – Ploiești (DN1), în Pasajul Băneasa”, au precizat reprezentanții CNAIR.

Astfel, în data de 06.02.2026 se va închide traficul rutier pe banda 1 în Pasajul Băneasa, pe sensul către București, iar în data de 07.02.2026 se va închide traficul rutier pe banda 1 în Pasajul Băneasa, pe sensul către Otopeni.

Restricțiile sunt necesare pentru demontarea unor echipamente de monitorizare existente în Pasajul Băneasa.