- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Trafic restricționat pentru două zile pe DN1 București-Ploiești, în zona Băneasa

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
restrictii circulatie

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță restricționare traficului pe DN1 București Ploiești, în două zile, în zona Pasajului Băneasa. 

- Publicitate -

„În zilele de 06.02.2026 și 07.02.2026, în intervalul orar 23:00 – 04:00, se instituie restricții de trafic pe Șoseaua București – Ploiești (DN1), în Pasajul Băneasa”, au precizat reprezentanții CNAIR.

Astfel, în data de 06.02.2026 se va închide traficul rutier pe banda 1 în Pasajul Băneasa, pe sensul către București, iar în data de 07.02.2026 se va închide traficul rutier pe banda 1 în Pasajul Băneasa, pe sensul către Otopeni.

- Publicitate -

Restricțiile sunt necesare pentru demontarea unor echipamente de monitorizare existente în Pasajul Băneasa.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Simpaticul și Mormântul părintelui Arsenie Boca, aliații neașteptați ai președintelui Dan și ai UE împotriva acuzațiilor din SUA

Mihai Nicolae Mihai Nicolae -
În mod paradoxal, cea mai bună apărare față de...

Filmul electrocutării celor doi electricieni din Prahova. A apărut tensiune pe linia „deconectată”

Marius Nica Marius Nica -
Doi electricieni ai companiei Distribuție Energie Electrică România (DEER)...

Noi informații despre angajații Electrica electrocutați în Prahova, la Strejnicu

Marius Nica Marius Nica -
Doi angajați Electrica s-au electrocutat marți, 3 februarie, în...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -