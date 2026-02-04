Imagini virale cu un tigru siberian liber într-o curte din Dâmbovița. Menajerie ilegală, expusă pe TikTok

Imagini virale pe TikTok arată un tigru siberian liber într-o curte, unde nu se află doar alte animale sălbatice, cerbi, căprioare și mufloni, ci și un om care filmează, de la câțiva pași distanță. Nu, nu sunt imagini generate cu AI. Sunt reale. Și nu sunt filmate într-o grădină zoologică autorizată, ci în gospodăria unui bărbat din județul Dâmbovița.

Proprietarul are o adevărată menajerie ilegală, de care este extrem de mândru. Atât de mândru, încât și-a făcut un cont de TikTok pentru a expune public „sălbăticiunile din bătătură”.

În imagini îl vedem pe Shere Khan, sau „Șercan”, pe românește. Numele nu este întâmplător, proprietarul s-a inspirat din Cartea Junglei atunci când a botezat tigrul.

Dar dincolo de imaginile virale, apare întrebarea esențială: cât de mare este pericolul?

Deși crescut ca un animal de companie, tigrul care se plimbă aparent liniștit prin zăpada din curte îi provoacă emoții chiar și celui care îl filmează. Se observă clar cum bărbatul tresare, face un pas înapoi atunci când animalul se apropie și îl adulmecă.

Relaxarea din clip este doar o aparență

Nu doar cameramanul improvizat privește cu teamă tigrul, ci și celelalte animale din curte. Ciutele, muflonii, cerbii și căprioarele stau nemișcate, într-o tensiune evidentă, pregătite să fugă în orice moment dacă tigrul ar avea… „chef de joacă”.

Totuși, nimic nu pare să-l facă pe proprietar să conștientizeze pericolul real la care se expune, lăsând liber un prădător de talie mare într-o curte obișnuită. Ca să nu mai vorbim de scenariul unei tragedii, dacă animalul ar sări gardul și ar ajunge pe proprietățile vecinilor. O iresponsabilitate gravă, care ar trebui să mobilizeze de urgență Poliția Animalelor și autoritățile de mediu.

Nu este prima dată când instituțiile statului ajung la această proprietate. În vara anului 2025, Garda de Mediu a descins aici, iar din imaginile făcute publice la acel moment reiese că tigrul era doar un pui. Între timp, animalul a crescut considerabil.

Mai mult, atunci, pe aceeași proprietate au fost descoperiți urși și lei, semn că nu vorbim despre un caz izolat, ci despre o grădină zoologică improvizată, care funcționa în afara legii. Una peste alta, proprietarul a fost sancționat cu o amendă de 120.000 de lei.

Grădina zoologică ilegală a fost descoperită în localitatea Picior de Munte, comuna Dragodana, județul Dâmbovița. Oficial, așezământul era prezentat drept centru de menajerie aparținând International Wildlife Foundation. Mai mult, proprietarul primea vizitatori, iar biletele de acces ajungeau să coste până la 100 de lei.