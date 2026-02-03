Ce a dus la bătaia din fața unui club din Ploiești. Noi detalii din anchetă

Observatorul Prahovean publică astăzi noi detalii despre bătaia din fața unui club de noapte din Ploiești. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 31 ianuarie, după ce doi clienți au consumat, pe parcursul nopții, băuturi alcoolice în incinta unui club de noapte de pe Bulevardul Independenței.

- Publicitate -

La finalul distracției, între cei doi clienți și o angajată a localului, precum și administratorul clubului, a izbucnit un conflict verbal, generat de nota de plată, considerată prea mare de către clienți.

Personalul clubului a acționat butonul de panică, iar la fața locului a ajuns o echipă de intervenție a unei firme private de pază. Între agenții de pază și cei doi clienți recalcitranți a izbucnit un conflict, fiind utilizat și un spray lacrimogen pentru îndepărtarea acestora din zona de acces a localului.

- Publicitate -

Polițiștii Secției nr. 4 Ploiești au intervenit, iar cei doi clienți au fost identificați și audiați, însă au refuzat să formuleze plângere penală cu privire la cele petrecute.

În urma unei evaluări, s-a constatat că nu se impune emiterea vreunui ordin de protecție provizoriu.

„Toate persoanele implicate au fost amendate pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, valoarea totală a sancțiunilor aplicate fiind de 6.000 de lei”, au transmis reprezentanții Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, la solicitarea Observatorului Prahovean.

În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă.