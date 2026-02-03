- Publicitate -
Ce a dus la bătaia din fața unui club din Ploiești. Noi detalii din anchetă

Autor: Marius Nica
Observatorul Prahovean publică astăzi noi detalii despre bătaia din fața unui club de noapte din Ploiești. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 31 ianuarie, după ce doi clienți au consumat, pe parcursul nopții, băuturi alcoolice în incinta unui club de noapte de pe Bulevardul Independenței.

La finalul distracției, între cei doi clienți și o angajată a localului, precum și administratorul clubului, a izbucnit un conflict verbal, generat de nota de plată, considerată prea mare de către clienți.

Personalul clubului a acționat butonul de panică, iar la fața locului a ajuns o echipă de intervenție a unei firme private de pază. Între agenții de pază și cei doi clienți recalcitranți a izbucnit un conflict, fiind utilizat și un spray lacrimogen pentru îndepărtarea acestora din zona de acces a localului.

Polițiștii Secției nr. 4 Ploiești au intervenit, iar cei doi clienți au fost identificați și audiați, însă au refuzat să formuleze plângere penală cu privire la cele petrecute.

În urma unei evaluări, s-a constatat că nu se impune emiterea vreunui ordin de protecție provizoriu.

„Toate persoanele implicate au fost amendate pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, valoarea totală a sancțiunilor aplicate fiind de 6.000 de lei”, au transmis reprezentanții Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, la solicitarea Observatorului Prahovean.

În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă.

