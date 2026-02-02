Bătaie în fața unui club de noapte din Ploiești

Un incident violent s-a petrecut în fața unui club de noapte de pe Bulevardul Independenței din Ploiești. Agenții de pază s-ar fi bătut cu doi clienți.

UPDATE Ce a dus la bătaia din fața unui club din Ploiești. Noi detalii din anchetă

În dimineața zilei de 31 ianuarie, o patrulă a Poliția Locală Ploiești a observat doi bărbați care au fugit spre stația TCE din zona Rondului I, reușind să îl rețină pe unul dintre ei.

Acesta a fost identificat ca fiind un bărbat în vârstă de 37 de ani, care prezenta lovituri în zona feței.

„Persoana în cauză a fost predată lucrătorilor Secției nr. 4 Poliție Ploiești, în vederea continuării cercetărilor și stabilirii cu exactitate a circumstanțelor producerii incidentului”, a transmis Poliția Locală Ploiești.

