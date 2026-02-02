Primăria Ploiești amendată de două ori în această dimineață pentru străzile acoperite cu zăpadă

S-a circulat dezastruos luni dimineață în Ploiești, din cauza ninsorii de peste noapte. Chiar dacă prognoza ANM anunța de zilele trecute că în oraș va ninge și va fi ger, Primăria Ploiești a fost luată prin surprindere.

Poliția a aplicat două amenzi Primăriei Ploiești, în valoare totală de 8.505 lei, cu ocazia a două evenimente rutiere care s-au produs în municipiu, la primele ore ale dimineții. Oamenii legii au stabilit că utilajele de deszăpezire nu au intervenit la timp.

Primul accident rutier a avut loc pe strada Rudului și au fost implicate două autoturisme. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Cel de-al doilea accident a avut loc pe strada Nicolae Bălcescu și s-a soldat cu rănirea unui bărbat în vârstă de 33 de ani.

