Accident cu o victimă în Ploiești. Primăria a fost amendată pentru starea drumului

Un accident rutier în urma căruia o persoană a fost rănită a avut loc în această dimineață în Ploiești, pe strada Nicolae Bălcescu. În urma evenimentului, Primăria Ploiești a fost amendată cu peste 4000 de lei pentru starea drumului, acesta fiind acoperit cu zăpadă și polei.

Potrivit cercetărilor, o femeie de 41 de ani ar fi condus un autovehicul pe strada Nicolae Bălcescu din direcția strada Democrației către Ștefan Greceanu și ar fi intrat în coliziune cu un alt autovehicul, condus de un bărbat de 33 de ani.

În urma producerii accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală bărbatului de 33 de ani, care a fost preluat de un echipaj al ambulanței și transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Ca urmare a celor constatate, s-a stabilit drept cauză nereducerea vitezei, coroborată cu neasigurarea stării de viabilitate a drumului.

În acest context, administratorul drumului public, a fost sancționat contravențional cu 21 de puncte-amendă, în valoare de 4.252,5 lei, conform art. 105 pct. 4 din OUG nr. 195/2002R.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.