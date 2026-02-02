Străzile din Ploiești s-au transformat în patinoar. Imagini trimise de cititori

În această dimineață, străzile din Ploiești s-au transformat într-un adevărat patinoar. Șoferii sunt nevoiți să circule cu prudență din cauza combinației periculoase de zăpadă și gheață de pe carosabil. Conducerea Primăriei Ploiești și operatorul de salubritate BluePlanet aveau obligația de a interveni cu material antiderapant, dar nu au făcut-o.

Mai mulți cititori ne-au trimis imagini cu străzile din Ploiești pe care nu s-a intervenit cu nimic până la ora publicării acestei știri.

„E bătaie de joc! Știau că vine zăpada și nu au dat cu nimic pe jos!” și „Neața. Să-i anunțați pe ai noștri conducători cum că a nins și încă mai ninge. N-au dat cu absolut nimic pe carosabil”, au fost doar câteva dintre mesajele cititorilor.

Așteptăm imagini de la cititori pe WhatsApp, la 0785 075 112.