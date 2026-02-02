Cum s-a produs accidentul mortal de pe DN1D

Un bărbat în vârstă de 53 de ani a murit în această dimineață în Prahova, pe DN1D, într-un accident rutier grav.

Potrivit cercetărilor, bărbatul care și-a pierdut viața se afla la volanul unui autoturism și se deplasa către Albești Paleologu.

Din cauze necunoscute deocamdată, acesta a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule format din autoutilitară și semiremorcă condusă de un bărbat de 51 de ani.

Din impact, autoturismul a fost proiectat într-un ansamblu de vehicule, condus de un bărbat de 34 de ani. În urma evenimentului rutier, din păcate, bărbatul de 53 de ani a decedat.

Șoferii camioanelor au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză, polițițtii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.