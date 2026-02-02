Accident mortal pe DN1D în Prahova. Un autoturism a pătruns pe contrasens și a intrat într-un TIR

Un accident rutier mortal a avut loc în această dimineață pe DN1D, în Prahova, între localitățile Albești Paleologu și Ciorani.

UPDATE

UPDAT: Cum s-a produs accidentul mortal de pe DN1D

Potrivit primelor informații transmise de autorități, în coliziune au fost implicate un autoturism și un TIR. În urma impactului o persoană aflată în autoturism a murit.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că șoferul autoturismului ar fi pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens unde a intrat frontal în TIR-ul care se deplasează regulamentar.

Ulterior, autoturismul a fost proiectat în afara carosabilului.

Trafic dirijat

„Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Prahova intervin, în acest moment, pe Drumul Național 1D, în afara localității Albești Paleologu, pentru efectuarea cercetării la fața locului și asigurarea fluenței traficului rutier, ca urmare a producerii unui eveniment rutier.

Recomandăm conducătorilor de autovehicule care tranzitează zona producerii evenimentului să manifeste prudență sporită și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren”, au transmis reprezentanții Poliției Prahova.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea tragicului eveniment.

UPDATE

UPDATE: La locul accidentului intervin pompierii militari de la Detașamentul Mizil și Garda de Intervenție Urlați cu o autospecială de stingere, o descarcerare, o ambulanță SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă.

Alături de pompieri acționează și SAJ Prahova. Potrivit ISU Prahova, în evenimentul rutier au fost implicate 2 autocamioane și un autoturism, cu un total de 3 ocupanți.

Un autocamion nu are încărcătură, iar celălalt este încărcat cu sare.