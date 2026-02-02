Rușinos: un TIR nu poate urca podul din zona Jumbo din cauza gheții VIDEO

Iarna a luat, din nou, prin surprindere autoritățile. În această dimineață, deși nu a nins foarte mult, traficul rutier din Ploiești a devenit unul de coșmar din cauza lipsei intervențiilor celor care sunt plătiți să curețe drumurile de gheață și zăpadă.

Mai mulți cititori s-au plâns de starea drumurilor din Ploiești și din zonele limitrofe.

„Plătim taxe mai mari, chiar duble, și nu primim nimic la schimb. Vă trimit imagini cu un TIR care nu putea urca, în această dimineață, podul din zona Jumbo, din cauza drumului”, a fost mesajul unuia dintre cititori.

Un alt cititor ne-a trimis imagini cu strada Bobâlna, care, după ce că este plină de gropi de mai bine de un an, acum este și acoperită cu gheață și zăpadă.

”Nu au dat cu nimic pe jos” E patinoar!” a fost mesajul său.

Mai multe imagini cu haosul de pe străzile din Ploiești aici: