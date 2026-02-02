Când va circula un tren direct Aeroport Otopeni – Ploiești. Ce spune CFR

Un tren direct între Aeroportul Otopeni și Ploiești, fără să mai treacă prin Gara de Nord, ar putea circula doar după ce vor fi efectuate anumite lucrări prevăzute în mega-proiectul Complexul Feroviar București, scrie Economica.net.

„În cadrul studiului de fezabilitate pentru modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București, sunt prevăzute lucrări de modernizare a infrastructurii feroviare de pe distanța de circulație Buftea – Mogoșoaia, care vor crea posibilitatea circulației trenurilor de călători în relația Ploiești – Aeroport Internațional Henri Coandă București”, au explicat reprezentanții CFR Infrastructură pentru sursa citată.

Aceștia au mai precizat că introducerea în circulație a trenurilor de călători în relația Ploiești – Aeroport Internațional Henri Coandă București va fi posibilă numai după finalizarea lucrărilor la infrastructura feroviară prevăzute în proiectul de „Modernizare a liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București” și doar la solicitarea operatorilor de transport feroviar de călători, în limita capacităților de infrastructură disponibile.