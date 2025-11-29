Cum se descurcă oamenii din Câmpina fără apă măcar în scop menajer. Iau din bălți, cu fărașul

12 localități din Prahova au rămas, de ieri, fără apă. Producătorul de apă ESZ (Exploatare Sistem Zonal Prahova) a transmis că are dificultăți în furnizare din cauza ploilor și a nivelului scăzut din barajul Paltinu.

Câmpina este una dintre cele 12 localități afectate de situație.

Pe strada Henri Coandă din oraș, domnul Petrică a găsit o soluție inedită. Iese cu fărașul și găleata pe care o umple în băltoaca din curtea blocului. „Bine că plouă,” îmi zice amuzat, dar și trist pentru situația în care a ajuns.

„O folosesc la toaletă, doar nu o să pun apă plată. Încă de dimineața vin și adun cu fărașul, în găleată, apă de ploaie. Acum e mai murdară, au trecut și trec mașini, dimineața era curată. Nu că ar conta”, povestește bărbatul.

Asta în timp ce autoritățile dorm, iar oamenii, disperați, au golit rafturile magazinelor, după ce au fost anunțați, tardiv, că nu vor mai avea apă potabilă deloc, timp de 24 de ore.

Parlamentari ai județului Prahova au transmis că nu se pot implica în criza apei potabile.

La Prefectură are loc, acum, o ședință de urgență. Primarii localităților afectate transmit că fac tot ce ține de ei pentru ca oamenii să nu mai aibă de suferit în localitățile afectate de situație.

Furnizarea apei potabile, după „sincopa” de comunicare între ESZ și Hidro Prahova, ar trebui reluată la ora 15.30. În teorie. Practica, însă, ne duce spre fotografia ilustrativă a acestui material.