Scandal într-un club din Sinaia. Patru bărbați reținuți

Patru bărbați au fost reținuți în urma unui scandal care a izbucnit duminică seara într-un club din stațiunea Sinaia.

În fapt, polițiștii din cadrul aceleiași subunități au fost sesizați la data de 23 noiembrie a.c. cu privire la producerea unui conflict între mai multe persoane, în interiorul unui local de divertisment, context în care unul dintre participanți ar fi distrus geamul unei uși.

La fața locului au fost direcționate echipaje din cadrul structurii de ordine și siguranță publică, care au procedat la aplanarea conflictului și identificarea persoanelor implicate, acestea fiind patru bărbați cu vârste cuprinse între 26 și 32 de ani, domiciliați în orașul Sinaia.

Persoanele în cauză au fost conduse la sediul unității de poliție pentru audieri și continuarea cercetărilor în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor comiterii faptelor.

În baza probatoriului administrat, față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați unității de parchet competente, în vederea luării unei alte măsuri preventive.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor săvârșirii faptelor, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.