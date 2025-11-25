Mașină atacată în zona Sala Sporturilor. Trei persoane reținute

Trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore după ce la începutul lunii noiembrie au atacat o mașină în zona în zona Sala Sporturilor. În urma incidentului, luneta autoturismului a fost spartă.

Potrivit IPJ Prahova, la data de 24 noiembrie, măsura reținerii pentru 24 de ore, față de trei bărbați bănuiți de comiterea infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Activitățile procedurale au fost inițiate în urma unei sesizări înregistrate la data de 1 noiembrie, prin care o femeie a reclamat faptul că persoane necunoscute ar fi provocat distrugerea lunetei autoturismului proprietatea fiului său.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că, în timp ce vehiculul se deplasa pe o stradă situată în proximitatea unui parc, mai multe persoane de sex masculin ar fi aplicat lovituri lunetei autoturismului, utilizând un obiect contondent.

Ca urmare a derulării unei activități investigative complexe, persoanele bănuite de comiterea faptelor au fost identificate ca fiind trei tineri cu vârste cuprinse între 16 și 20 de ani.

Aceștia au fost depistați și conduși la sediul unității de poliție pentru audieri și continuarea cercetărilor.

În baza probatoriului administrat, față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați unității de parchet competente, în vederea luării unei alte măsuri preventive.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor săvârșirii faptelor, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.