Prefectul Daniel Nicodim și primarul Vlad Oprea audiați la Parchet

Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim și primarul din Sinaia, Vlad Oprea, au fost audiați astăzi la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

Investigațiile sunt efectuate de procurori într-un dosar deschis în urma unor plângeri de uzurpare a funcției publice formulate de mai mulți consilier locali, în urma revenirii pe funcție a edilului.

Atât prefectul Daniel Nicodim cât și primarul Vlad Oprea au calitatea de martori.

Reacția lui Vlad Oprea

”Așa este, am fost citat astăzi în calitate de martor la Parchetul general, ca urmare a unei plângeri făcute de gruparea infracțională condusă de Dan radu Rușanu și din care fac parte consilierii locali Nenciu Emil, Micloș Călin Ștefan și Pavel Giorgini.

Această grupare infracțională susține că eu am uzurpat calitățile oficiale de primar, spun ei că nu mai aveam dreptul să revin la primăria Sinaia.

Este o mizerie pentru care eu le voi face plângere penală acestor indivizi pentru denunț calomnios și inducerea în eroare a organelor de cercetare.

Mai mult, voi face publice toate ilegalitățile și fărădelegile pe care ei le-au făcut în cele 9 luni cât am lipsit de la Primăria Sinaia.

Iar acum, cu astfel de calomnii și plângeri încearcă să acopere tot ce au făcut. Repet, am fost citat doar în calitate de martor”, a declarat Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, pentru Observatorul Prahovean.