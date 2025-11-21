Doi bărbați reținuți în Prahova pentru încălcarea ordinului de protecție

Doi bărbați au fost reținuți în ultimele zile în Prahova pentru încălcarea ordinului de protecție.

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Ploiești au dispus, la data de 19 noiembrie a.c., măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore față de un bărbat cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

În fapt, la aceeași dată, polițiștii au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 de către o femeie în vârstă de 43 de ani, din municipiu, cu privire la faptul că un bărbat împotriva căruia este emis un ordin de protecție în vigoare ar fi pătruns fără drept în imobilul în care aceasta locuiește și i-ar fi sustras telefonul mobil.

La momentul sesizării, persoana reclamată nu a fost identificată la fața locului. Ulterior, în urma unei activități operative și investigative de amploare, polițiștii au reușit localizarea și identificarea bărbatului într-un tren aflat în zona municipiului Buzău.

Persoana în cauză a fost stabilită ca fiind un bărbat de 28 de ani, domiciliat în municipiul Ploiești.

Acesta a fost condus la sediul unității de poliție pentru audieri, iar în baza probatoriului administrat în cauză, s-a dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore.

Bărbatul urmează a fi prezentat parchetului competent, în vederea dispunerii unei măsuri preventive adecvate.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Puchenii Mari au dispus, la data de 19 noiembrie a.c., măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore față de un bărbat cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

În fapt, în aceeași zi, polițiștii au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 de către o femeie de 74 de ani, din comuna Râfov, care a reclamat că se află în conflict cu bărbatul împotriva căruia este emis un ordin de protecție valabil.

Polițiștii au inițiat procedurile specifice intervenției în cazurile de violență domestică.

La fața locului, polițiștii au identificat persoana reclamată în curtea imobilului apelantei, stabilind că este vorba despre un bărbat de 73 de ani din aceeași localitate.

Prezența acestuia în zona restricționată reprezenta o potențială încălcare a obligațiilor impuse prin ordinul de protecție.

Din verificările și cercetările efectuate a rezultat că, pe fondul lipsei unei locuințe, femeia ar fi permis bărbatului, cu titlu temporar, să locuiască într-o anexă gospodărească din curtea imobilului, acesta asumându-și obligația de a nu interacționa cu ea.

Cu toate acestea, situația nu a fost adusă la cunoștința organelor abilitate, iar ulterior între cei doi a izbucnit un conflict verbal.

Bărbatul a fost condus la sediul unității de poliție pentru audieri, iar în urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore.

Acesta urmează a fi prezentat parchetului competent teritorial, în vederea dispunerii unei măsuri preventive adecvate și continuării cercetărilor în cauză.