Accident în Ploiești. Două autoturisme au intrat în coliziune

Accidentul rutier s-a produs, marți, la intersecția străzilor Alexandru Depărățeanu și Văleni. Două autoturisme au intrat în coliziune. În urma impactului, un tânăr în vârstă de 25 de ani a fost rănit și a necesitat transportul la spital.

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați, marți, cu privire la producerea unui accident rutier în municipiul Ploiești.

Polițiltii ajunși la fața locului, potrivit IPJ Prahova, au constatat că un bărbat de 49 de ani ar fi condus un autoturism pe strada Alexandru Depărățeanu din municipiu, iar la intersecția cu strada Văleni ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 35 de ani.

În urma impactului, al doilea autoturism a fost proiectat în gardul unui imobil.

„În urma producerii accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a unui pasager de 25 de ani, aflat într-unul dintre autoturisme, care a fost preluat de un echipaj al ambulanței și transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Conducătorii auto a fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, a precizat IPJ Prahova.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.