Percheziții la Valea Călugărească. Un tânăr vindea ilegal articole pirotehnice

Polițiștii au descins joi la o adresă din Valea Călugărească pentru efectuarea unor cercetări cu privire la comercializarea ilegală de articole pirotehnice. Vizat este un tânăr în vârstă de 20 de ani.

Din cercetările efectuate, a rezultat că persoana în cauză, comercializa articole pirotehnice către diverse persoane, deși nu era autorizat în acest sens, iar materialele pirotehnice fac parte din categoria articolelor interzise pentru deținere sau comercializare de către persoane fizice.

Cu ocazia percheziției domiciliare, la adresa persoanei bănuite a fost identificată o cantitate de aproximativ 20 kg articole pirotehnice, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

De asemenea, bărbatul în cauză a fost condus la sediul unității de poliție pentru audieri.

Reamintim aici faptul că prin intrarea în vigoare a Legii nr. 92/2025, au fost modificate și completate prevederile legislației din domeniul materiilor explozive.

Principalele modificări sunt următoarele:

Deținerea și utilizarea articolelor pirotehnice de către persoane fizice

Persoanele fizice care nu au calitatea de pirotehnician autorizat pot deține și utiliza numai articole pirotehnice din categoria F1, cu condiția să fi împlinit vârsta de 16 ani.

(Anterior, era permisă și deținerea articolelor pirotehnice din categoria P1).

Organizarea jocurilor cu articole pirotehnice de divertisment

Jocurile cu articole din categoriile F2, F3 și F4 pot fi organizate doar cu acordul primăriei, al inspectoratului județean pentru situații de urgență și cu avizul inspectoratului județean de poliție competent teritorial.

(Anterior, aceste avize erau necesare doar pentru jocurile din categoriile F3 și F4).

Utilizarea articolelor pirotehnice din categoria F1

Articolele din categoria F1 pot fi folosite respectând condițiile de securitate impuse de producător, fără a mai fi aplicabile restricțiile prevăzute de art. 34 alin. (2) din Legea nr. 126/1995 (interdicții privind orele, distanțele față de clădiri, drumuri publice, păduri etc.).

Regimul sancțiunilor penale

Conform art. 37 din Legea nr. 126/1995, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare sau amendă următoarele:

Închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă pentru:

a) comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1 către persoane sub 16 ani; b) comercializarea de către persoane neautorizate a articolelor din categoria F1; c) prepararea sau depozitarea articolelor din categoria F1 fără autorizație; d) depășirea cu peste 25% a capacității maxime autorizate de depozitare.