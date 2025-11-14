Pieton lovit de mașină în Mizil

Un accident rutier în urma căruia o persoană a fost rănită a avut loc în această dimineață pe strada 24 Ianuarie din Mizil. Potrivit Poliției Prahova, victima este o femeie.

„Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Mizil au fost sesizați la data de 14 noiembrie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția străzii 24 Ianuarie cu strada Tudor Vladimirescu din oraș.

Aceștia s-au deplasat la fața locului, iar din cercetările efectuate au constatat că un bărbat de 57 de ani ar fi condus un ansamblu de vehicule pe strada 24 Ianuarie din orașul Mizil, iar în zona intersecției cu strada Tudor Vladimirescu ar fi accidentat o femeie de 84 de ani, care s-a angajat în traversarea sectorului de drum, prin alt loc decât cel destinat traversării.

În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a pietonului, care a fost transportat la unitatea medicală, în vederea acordării îngrijirilor de specialitate.

Conducătorul ansamblului de vehicule a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.