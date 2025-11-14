Autoutilitară răsturnată pe DN1 azi noapte

Un accident rutier spectaculos s-a petrecut noaptea trecută pe DN1 în Prahova, în zona localității Cornu. O autoutilitară s-a răsturnat la marginea drumului.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită grav în urma evenimentului rutier.

Potrivit cercetărilor efectuate de polițiști, autoutilitara s-a răsturnat după ce a lovit parapetul și mai multe indicatoare rutiere.

Responsabilitatea accidentului o poartă șoferul, care, potrivit unor surse, ar fi desfășurat și alte activități în timp ce se afla la volan.