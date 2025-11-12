SICAR Museum la Ploiești, în perioada 21-23 noiembrie

Între 21 și 23 octombrie, în Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești își va deschide porțile SICAR Museum, o expoziție unică de obiecte rare, tricouri semnate, ilustrate și autografe ale marilor legende din fotbal, baschet și alte discipline.

„Vă așteptăm cu surprize, tombole, activități interactive și momente speciale pregătite pentru publicul de toate vârstele! Fiecare exponat spune o poveste – iar tu poți fi parte din ea.

Nu rata ocazia de a explora lumea sportului dintr-o perspectivă diferită, la Muzeul Colecțiilor – SICAR Museum, un proiect care aduce pasiunea și inspirația mai aproape de comunitate”, au transmis reprezentanții asociației EuroSpirit.

Eveniment organizat de Asociația EuroSpirit, finanțat de Primăria Municipiului Ploiești, prin fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.