- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

SICAR Museum la Ploiești, în perioada 21-23 noiembrie

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean
sicar ploiesti

Între 21 și 23 octombrie, în Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești își va deschide porțile SICAR Museum, o expoziție unică de obiecte rare, tricouri semnate, ilustrate și autografe ale marilor legende din fotbal, baschet și alte discipline.

- Publicitate -

„Vă așteptăm cu surprize, tombole, activități interactive și momente speciale pregătite pentru publicul de toate vârstele! Fiecare exponat spune o poveste – iar tu poți fi parte din ea.

Nu rata ocazia de a explora lumea sportului dintr-o perspectivă diferită, la Muzeul Colecțiilor – SICAR Museum, un proiect care aduce pasiunea și inspirația mai aproape de comunitate”, au transmis reprezentanții asociației EuroSpirit.

- Publicitate -

Eveniment organizat de Asociația EuroSpirit, finanțat de Primăria Municipiului Ploiești, prin fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Tu primești pensie specială, ca să îți faci meseria pentru care ai oricum salariu?

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
Halucinanta plângere penală formulată de CSM împotriva vicepremierului Oana...

Ce cap de lup dacic i-a dat în gură Dragnea lui Grindeanu

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
Astăzi, mare congres mare la PSD. Candidat unic la...

Rolul Președintelui este de a fi arbitru, nu jucător

Mihai Apostolache Mihai Apostolache -
Statutul de Președinte al României nu este o simplă...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -