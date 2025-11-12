Femei bătute de parteneri în Prahova. Mai mulți bărbați au fost reținuți

Faptele de violență în familie sunt în atenția polițiștilor prahoveni. În ultimele 24 de ore mai mulți bărbați au fost reținuți pentru nerespectarea ordinelor de protecție sau pentru că și-au agresat partenerele de viață.

- Publicitate -

Împreună deși exista un ordin de protecție

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au depistat în jurul orelor 22.30 un tânăr de 20 de ani și o tânără de 21 de ani, ambii din municipiu, care se deplasau pe strada Griviței.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că bărbatul este subiectul unui ordin de protecție emis de instanță, prin care i s-a impus obligația de a păstra o anumită distanță față de persoana vătămată și de la reședința acesteia.

- Publicitate -

Totodată, situația era monitorizată electronic, însă s-a constatat că tânăra a lăsat intenționat dispozitivul la domiciliu, pentru a evita declanșarea unei alerte.

Bărbatul a fost condus la sediul unității de poliție pentru audieri, ulterior fiind reținut pentru 24 de ore.

Bărbat din Ploiești reținut

În urma unei sesizări privind săvârșirea infracțiunii de violență în familie, polițiștii din Ploiești au intervenit la fața locului, unde au constatat existența unui conflict intrafamilial.

- Publicitate -

Față de agresorul, un bărbat de 45 de ani din municipiu, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, pentru înlăturarea stării de pericol și protejarea victimei.

Ulterior, polițiștii au dispus măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub supravegherea unității de parchet competente.

Tânără de 26 de ani agresată la Măgurele

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Bălțești, cu sprijinul Serviciului de Ordine Publică au intervenit în comuna Măgurele, pentru gestionarea unei situații de violență domestică, victima fiind o tânără de 26 de ani.

- Publicitate -

În urma probatoriului administrat, față de bărbatul bănuit s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, cercetările continuându-se sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și amenințare.

Deși polițiștii au evaluat riscul iminent și au recomandat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, victima a refuzat aplicarea acestei măsuri de protecție.

Tânără de 18 ani din Ploiești bătută de concubin

Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Ploiești au intervenit la un apel prin care s-a sesizat că o tânără de 18 ani ar fi fost agresată de fostul său concubin. Aceștia au efectuat verificările specifice și evaluarea riscului asupra victimei.

- Publicitate -

În urma acestei evaluări, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, care prevede și monitorizarea electronică a agresorului, pentru asigurarea protecției persoanei vătămate. Ulterior, în urma administrării probatoriului, față de tânărul de 20 de ani bănuit de comiterea faptei a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore.

Femeie din Ploiești bătută de soț

Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Ploiești au intervenit pentru gestionarea unei situații de violență domestică, sesizată de o femeie care ar fi avut un conflict cu soțul său.

La fața locului, polițiștii au intervenit cu operativitate, înlăturând starea de pericol iminent și asigurând protecția persoanei vătămate.

- Publicitate -

În urma evaluării riscului, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, însă femeia a refuzat aplicarea măsurii de monitorizare electronică a agresorului și nu a dorit formularea unei plângeri penale.

Brățară de monitorizată tăiată de bărbatul care o purta

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Băicoi au dispus, la data de 11 noiembrie a.c., măsura reținerii pentru 24 de ore față de un bărbat de 48 de ani din localitate, aflat sub măsura controlului judiciar, cu obligația monitorizării electronice.

Acesta este cercetat după ce ar fi deteriorat intenționat dispozitivul de monitorizare, în încercarea de a-l înlătura.

- Publicitate -

Incidentul a generat emiterea unei alerte în sistemul informatic, ceea ce a determinat intervenția imediată a structurilor de poliție.

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova recomandă persoanelor aflate în situații de violență domestică să apeleze de îndată Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 și să accepte, acolo unde este dispusă această măsură, monitorizarea electronică a agresorului, ca mijloc suplimentar de protecție și siguranță personală.