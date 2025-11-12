Harta neagră a accidentelor. Cele mai periculoase drumuri din Prahova

Observatorul Prahovean publică lista celor mai periculoase drumuri din Prahova. De la începutul anului și până la finalul lunii septembrie, în Prahova, au fost înregistrate 691 de accidente rutiere, dintre care 29 au fost mortale.

Județul Prahova este străbătut de șase drumuri naționale (DN1, DN1A, DN1B, DN1D, DN71 și DN72) și două porțiuni de autostradă (A3 și A7).

Trebuie precizat că din cele 691 de accidente rutiere cercetate de polițiști, 100 s-au petrecut în afara localităților, restul de 591 fiind înregistrate atât în sate cât și în orașe.

În ceea ce privește accidentele rutiere petrecute pe drumurile naționale care străbat județul Prahova, în perioada amintită, s-au produs 167 de accidente.

Dintre acestea, 67 pe DN1, 61 pe DN1A, 29 pe DN1B, cinci pe DN1D, trei pe DN72 și două pe DN71.