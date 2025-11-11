- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

S-a sinucis în arest, după ce a jefuit un livrator

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean
Atacatorul livratorului reținut de IPJ Galați

Un bărbat de 25 de ani din Galați, arestat preventiv pentru jefuirea unui livrator, și-a pus capăt zilelor în celula poliției. Conform adevărul.ro, siniciderea s-a produs la doar două zile după ce fusese reținut.

- Publicitate -

Conform IPJ Galați, bărbatul arestat s-a sinucis spânzurându-se cu un hanorac.

„La data de 11 noiembrie 2025, în jurul orei 11:10, în timp ce se afla în timpul serviciului, un agent de poliție din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Galați a găsit un bărbat, de 25 de ani, persoană privată de libertate, spânzurat într-una dintre camerele centrului, folosind un hanorac pe care îl legase de bara metalică a unuia dintre paturile din cameră.”

- Publicitate -

Cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Galați, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Conform adevărul.ro, este bărbatul care a atacat un livrator, un tânăr de 18 ani, cetățean al Republicii Moldova.

Potrivit IPJ Galați, la data de 8 noiembrie 2025, în jurul orei 10:00, bărbatul, sub amenințarea unui cuțit și folosind forța fizică, i-ar fi sustras livratorului, fără a achita contravaloarea, un pachet ce conținea mai multe produse (băuturi și țigări comandate pe internet).

- Publicitate -

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Ce cap de lup dacic i-a dat în gură Dragnea lui Grindeanu

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
Astăzi, mare congres mare la PSD. Candidat unic la...

Rolul Președintelui este de a fi arbitru, nu jucător

Mihai Apostolache Mihai Apostolache -
Statutul de Președinte al României nu este o simplă...

Muzică şi culoare, lumină şi PUTOARE la Ploieşti

Corina Matei Corina Matei -
Weekendul acesta a fost unul plin de evenimente la...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -