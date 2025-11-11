S-a sinucis în arest, după ce a jefuit un livrator

Un bărbat de 25 de ani din Galați, arestat preventiv pentru jefuirea unui livrator, și-a pus capăt zilelor în celula poliției. Conform adevărul.ro, siniciderea s-a produs la doar două zile după ce fusese reținut.

Conform IPJ Galați, bărbatul arestat s-a sinucis spânzurându-se cu un hanorac.

„La data de 11 noiembrie 2025, în jurul orei 11:10, în timp ce se afla în timpul serviciului, un agent de poliție din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Galați a găsit un bărbat, de 25 de ani, persoană privată de libertate, spânzurat într-una dintre camerele centrului, folosind un hanorac pe care îl legase de bara metalică a unuia dintre paturile din cameră.”

Cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Galați, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Conform adevărul.ro, este bărbatul care a atacat un livrator, un tânăr de 18 ani, cetățean al Republicii Moldova.

Potrivit IPJ Galați, la data de 8 noiembrie 2025, în jurul orei 10:00, bărbatul, sub amenințarea unui cuțit și folosind forța fizică, i-ar fi sustras livratorului, fără a achita contravaloarea, un pachet ce conținea mai multe produse (băuturi și țigări comandate pe internet).