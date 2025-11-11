Transporturi agabaritice astăzi în Prahova

Trei transporturi agabaritice vor tranzita astăzi județul Prahova, potrivit unei informări emisă de centrul Infotrafic al Poliției Române.

Acestea vor pleca de pe raza comunei Brazi, de pe DJ 140 și se vor îndrepta spre capitală.

Traseul transporturilor agabaritice:

int. DN 1A cu DJ 140 – DN 1A – DN 1 – A 3 – DN CB – A 1 – int. A 1 cu DJ 711A; începând cu ora 23:00, 3 vehicule formate din camioane cu masa de 40 tone.

La nivel național vor fi efectuate alte șase astfel de transporturi

PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A 4 – DN 2A – DN 2 – DN 2B – int. DN 2B cu DJ 203D; începând cu ora 14:00, 3 vehicule formate din camioane cu mase cuprinse între 117 și 147 tone;

PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – DN 38 – DN 3 – DN 2A – DN 2 – DN 2B – int. DN 2B cu DJ 203D; începând cu ora 15:00, 3 transporturi formate din camioane cu mase cuprinse între 117 și 151 tone;

Transporturile vor fi însoțite de echipaje de poliție rutieră.