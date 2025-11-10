- Publicitate -
Incendiu în Ploiești. Patru mașini au ars într-o parcare VIDEO

Marius Nica
Marius Nica
incendiu masini ploiesti

Un incendiu a izbucnit, noaptea trecută, la un autoturism parcat pe strada Zarandului, în zona școlii Emil  Palade, din cartierul ploieștean Vest.

Flăcările s-au extins la alte trei mașini din apropiere, două dintre ele fiind grav avariate.

Potrivit polițiștilor, incendiul nu s-a soldat cu victime. Cel mai probabil, incendiul a fost provocat de un scurt-circuit electric.

Un cititor ne-a trimis imagini de la locul incendiului.

Mașinile cuprinse de flăcări sunt ”daună totală”

UPDATE Reacțția ISU Prahova

În această noapte, în jurul orei 01:00, pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 Ploiești au acționat pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la mai multe autoturisme în municipiul Ploiești, pe strada Zarandului.

Pentru gestionarea operativă a evenimentului, au fost mobilizate 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD.

La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta generalizat la două autoturisme, fiind afectate și altele două care se aflau în proximitatea acestora. Autoturismele erau parcate, nefiind persoane la bord în momentul izbucnirii incendiului. Astfel, evenimentul nu a fost soldat cu victime.

La finalizarea intervenției, pompierii au stabilit că incendiul s-a produs, cel mai probabil, de la un scurtcircuit produs la unul dintre autoturisme.

