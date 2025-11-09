Raportul deraierii trenului de marfă la Ploiești Est, de anul trecut

Deraierea de la Ploiești din toamna anului trecut, a unui tren de marfă, care a întârziat 10 trenuri de călători cu un total de aproape 13 ore, a fost cauzată de neconformități la vagoanele ce au sărit de pe șine, de producție turcească. Responsabilii companiei germane care se ocupă cu întreținerea și repararea vagoanelor au închis ochii la acest neconformități, anunță clubferoviar.ro.

Pe 4 noiembrie 2024, circulația între stațiile Ploiești Est și Ploiești Sud a fost oprită pe ambele fire, din cauza deraierii a trei vagoane din compunerea unui tren de marfă, care aparține operatorului privat de transport feroviar de marfă Constantin Rail Logistic.

Între timp, Agenția de Investigare Feroviară Română (AGIFER) a finalizat și a făcut public Raportul de investigare a accidentului feroviar produs la data de 4 noiembrie 2024, în stația CFR Ploiești Est, la gararea trenului de marfă nr. 58496 003, prin deraierea a trei vagoane din compunere.

Marfarul operat de Constantin Grup Rail – Logistic SRL, format din 15 vagoane seria Sggrs (primele teri încărcate cu containere goale și celelalte 12 goale), a fost expediat la data de 3 noiembrie 2024, ora 17:04, din Hm Unirea, remorcat cu locomotiva EC 168, către stația CFR Brașov, unde a sosit a doua zi la ora 01:00.

După efectuarea reviziei tehnice în tranzit și schimbul personalului de tracțiune, trenul a fost expediat către stația CFR Ploiești Est, unde avea prevăzută efectuarea reviziei tehnice în tranzit.

Trenul a circulat de la formare în Hm Unirea până la intrare în stația CFR Ploiești Est fără probleme de siguranță.

Cum s-a produs deraierea

Impiegatul de mișcare din stația CFR Ploiești Est a efectuat parcurs normal în bloc pentru gararea trenului pe linia 4B.

În circulația trenului peste macazul nr. 29, la o viteză de aproximativ 18 km/oră, s-a produs deraierea celui de-al patrulea vagon din compunere.

Osiile deraiate au lovit elementele de comandă, manevrare și înzăvorâre producând întredeschiderea macazului S 35. În aceste condiții, au fost antrenate în deraiere și primele două boghiuri ale vagonului din spate și a ultima osie a vagonului din față.

După parcurgerea unei distanțe de circa 95 m de circulație în stare deraiată a vagonului 4, s-a produs ieșirea din cârligul de tracțiune situat la partea din față a cuplei de legare aparținând vagonului 3.

Ca urmare a dezlegării celor două vagoane s-a produs și întreruperea continuității conductei generale de aer, prin decuplarea semiacuplărilor flexibile, fapt care a condus la frânarea de urgență a trenului.

Raportul complet al evenimentului: RAPORT_DERAIERE_TREN_PLOIESTI_EST