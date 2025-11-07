Aplicația YOU BRD a picat

Clienții BRD întâmpină dificultăți tehnice în această după amiază la accesarea aplicației de mobile banking YOU BRD.

Reprezentanții băncii dau asigurări printr-un mesaj publicat pe site-ul oficial că se lucrează cu prioritate pentru remedierea acestor situații.

„Dificultăți tehnice

Aplicația de mobile banking YOU BRD funcționează cu dificultate pentru anumiți utilizatori.

Mesajele de push notification e-commerce și înrolarea cardurilor în Apple Pay sau Google Pay sunt indisponibile.

Lucrăm cu prioritate la remedierea acestor situații. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente și mulțumim pentru înțelegere”, au transmis reprezentanții BRD.

Mesajul afișat în momentul accesării aplicației:

„Lucrăm pentru tine. Întâmpinăm o problemă tehnică, pe care lucrăm să o remediem.

YOU va reveni cât mai curând posibil.

Apreciem înțelegerea ta și ne cerem scuze pentru inconveniențe.”