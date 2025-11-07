- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Aplicația YOU BRD a picat

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
aplicatie brd

Clienții BRD întâmpină dificultăți tehnice în această după amiază la accesarea aplicației de mobile banking YOU BRD.

Reprezentanții băncii dau asigurări printr-un mesaj publicat pe site-ul oficial că se lucrează cu prioritate pentru remedierea acestor situații.

- Publicitate -

„Dificultăți tehnice

  • Aplicația de mobile banking YOU BRD funcționează cu dificultate pentru anumiți utilizatori.
  • Mesajele de push notification e-commerce și înrolarea cardurilor în Apple Pay sau Google Pay sunt indisponibile.

Lucrăm cu prioritate la remedierea acestor situații. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente și mulțumim pentru înțelegere”, au transmis reprezentanții BRD.

- Publicitate -

Mesajul afișat în momentul accesării aplicației:

„Lucrăm pentru tine. Întâmpinăm o problemă tehnică, pe care lucrăm să o remediem.

YOU va reveni cât mai curând posibil.

Apreciem înțelegerea ta și ne cerem scuze pentru inconveniențe.”

- Publicitate -

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Ce cap de lup dacic i-a dat în gură Dragnea lui Grindeanu

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
Astăzi, mare congres mare la PSD. Candidat unic la...

Muzică şi culoare, lumină şi PUTOARE la Ploieşti

Corina Matei Corina Matei -
Weekendul acesta a fost unul plin de evenimente la...

Lumina Noctis la Ploiești: Cum a fost în prima seară

Corina Matei Corina Matei -
Vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 20:00, Palatul...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -