Cum arată noile spații de relaxare din Ploiești

SGU a început montarea noilor spații de relaxare în Ploiești. Primele elemente de mobilier au fost amplasate în piața din cartierul 9 Mai.

„Pași vizibili spre modernizarea spațiilor publice de relaxare. Continuăm intervențiile dedicate îmbunătățirii zonelor comune din oraș.

Recent, foișorul din Piața 9 Mai a fost reabilitat prin lucrări care au vizat refacerea structurii, igienizarea zonei și îmbunătățirea aspectului general.

Scopul acestor acțiuni este ca spațiul să redevină un loc plăcut, sigur și funcțional pentru relaxare și socializare. Ne dorim ca fiecare zonă publică să reflecte respectul față de comunitate și grija față de mediul urban.

Prin eforturi constante și intervenții punctuale, contribuim la un oraș mai curat, mai ordonat și mai primitor”, este mesajul publicat de SGU pe pagina de Facebook, alături de imaginile de mai jos.