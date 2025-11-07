Stop accidentelor! Program de reintegrare pentru șoferi sancționați

Serviciul de Probațiune Prahova, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție al Județului Prahova (Serviciul Rutier și Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității), precum și cu Centrul de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor Prahova și Crucea Roșie – filiala Prahova, a derulat, în perioada 08.10.2025 – 05.11.2025, programul de reintegrare socială „Prevenirea infracțiunilor contra siguranței pe drumurile publice – În siguranță la volan! Stop accidentelor!”

Serviciul de Probațiune Prahova continuă, pentru al cincilea an consecutiv, implementarea programului de reintegrare socială destinat persoanelor aflate în evidența instituției pentru comiterea de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Derulat încă din anul 2020, programul reprezintă o inițiativă de educație rutieră, responsabilizare socială și prevenire a recidivei, realizată în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Prahova și cu alți actori sociali identificați la nivel local – Centrul de Sănătate Mintală și Prevenirea Adicțiilor Prahova și Crucea Roșie Prahova.

În perioada 08.10.2025 – 05.11.2025, a fost organizată o nouă sesiune a programului, la care au participat 23 de persoane supravegheate, condamnate pentru infracțiuni rutiere precum: conducerea fără permis, conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, refuzul de prelevare a mostrelor biologice ori uciderea din culpă. Participanții la program prezintă un risc crescut pentru siguranța rutieră, iar scopul intervenției este acela de a crește gradul de siguranță publică prin dezvoltarea capacității acestora de a conștientiza consecințele propriilor fapte, de a adopta comportamente responsabile și de a reduce probabilitatea repetării unor astfel de conduite.

Programul include:

informații actualizate privind legislația și siguranța rutieră;

vizionarea unor materiale video educative, cu situații reale de risc rutier, urmate de dezbateri și reflecții asupra comportamentului în trafic;

activități interactive axate pe empatie, responsabilitate socială și prevenirea recidivei;

noțiuni de prim ajutor, introduse în premieră în cadrul unei sesiuni-pilot realizate în colaborare cu Crucea Roșie Prahova, menite să dezvolte capacitatea participanților de a reacționa adecvat în situații de urgență – fie în trafic, fie în alte contexte cotidiene.

Rezultatele programului sunt vizibile: persoanele supravegheate care au finalizat sesiunile declară o creștere a gradului de responsabilitate, o schimbare de perspectivă asupra faptelor comise și o mai mare empatie față de victime și familiile acestora. Astfel, o parte dintre acestea – de exemplu, cele care nu dețineau permis de conducere – au decis să urmeze demersurile legale pentru obținerea acestuia.

De la lansarea programului, în anul 2020, și până în prezent, aproximativ 200 de persoane au beneficiat de sprijinul oferit prin acest demers educativ și social, o intervenție care contribuie la creșterea siguranței rutiere și la consolidarea unei culturi a responsabilității în comunitate.

Serviciul de Probațiune Prahova reafirmă angajamentul său de a derula programe inovatoare de reintegrare socială, în strâns parteneriat cu instituțiile locale, pentru reducerea riscului de recidivă și promovarea unei conduite sigure în trafic.