O tânără din Ploiești în centrul industriei de gaming din Yorkshire

Când Grand Theft Auto VI (GTA), unul dintre cele mai așteptate jocuri video ale deceniului, își va face apariția pe piață în 2026, succesul său va fi sărbătorit și într-un colț de Yorkshire. Grand Theft Auto VI, cel mai nou titlu al celebrei serii GTA, este dezvoltat la studioul Rockstar Leeds.

Industria gaming-ului din nordul Angliei nu înseamnă însă doar blockbuster-uri precum GTA. Zeci de studiouri mici, dezvoltatori independenți și creatori de conținut au ambiția să lanseze următorul hit pe PlayStation și Xbox.

Printre vizionarii acestei lumi se află și Yasmina Fadel, o tânără originară din Ploiești, care lucrează ca producător de jocuri în Yorkshire.

Biroul Yasminei se află în Production Park, un parc de afaceri aflat aproape de fostele comunități miniere de lângă Pontefract, folosit atât pentru filmări (aici s-a realizat producția Netflix Adolescence), cât și pentru repetițiile unor super-staruri precum Beyoncé și Coldplay.

Aici își dezvoltă echipa ei jocul Wyrd Waters, inspirat din mitologia nordică. Membrii proiectului își împart activitatea între Production Park și orașul York, unde locuiesc.

„Am vrut să rămânem în nord, să fim parte din scena de gaming de aici.

Prea des auzim povești despre oameni care se mută la Londra și apoi se întorc, pentru că simt că nu au avut suficiente oportunități în afara capitalei”, a explicat Yasmina într-un interviu pentru BBC.

Ea subliniază că industria britanică nu beneficiază încă de sprijin guvernamental la nivelul din Germania sau altor țări europene, deși gaming-ul este deja cea mai mare industrie de divertisment din lume.

„Gaming-ul nu mai este stigmatizat. Tot mai mulți adulți se joacă, iar transformarea unor titluri precum The Last of Us în seriale de succes arată că acest domeniu este un adevărat act artistic.

În cadrul aceluiași articol publicat de BBC, Jamie Sefton, directorul Game Republic, la National Video Games Museum din Sheffield, a mai precizat: „80% din industria de gaming britanică este în afara Londrei. Iar nordul găzduiește peste 20% din companii. Vorbim de un sector uriaș ca valoare economică”, spune Sefton.

„GTA este una dintre cele mai mari francize din istoria divertismentului, iar o parte esențială este făcută aici, la Leeds. Avem talent incredibil și studiouri extraordinare.”

El crede că următorul pas este ca familiile și tinerii să înțeleagă că există cariere serioase în acest domeniu.

Anul acesta, guvernul britanic a anunțat un pachet de finanțare de 30 de milioane de lire pentru studiourile de jocuri, iar printr-o strategie mai amplă se va ajunge la 380 de milioane destinate industriilor creative.

Primarul regiunii, Tracy Brabin, spune că dezvoltatorii de jocuri sunt parte esențială din strategia „One Creative North”.

„Pentru prea mult timp industriile creative au fost dominate de Londra și sud-est. Acum vrem să resetăm balanța și să le oferim oamenilor talentați șansa de a reuși fără să plece departe de casă.”

Pentru Yasmina Fadel, fostă elevă a Colegiului Mihai Viteazu din Ploiești, absolventă a profilului științele naturii în anul 20217, exemplele de mai sus sunt dovada că gaming-ul este deja o forță economică și culturală majoră.

Iar faptul că o tânără născută în Ploiești contribuie la transformarea industriei în cel mai efervescent hub creativ din Marea Britanie este încă un motiv de mândrie pentru România.