Restricții de circulație pe DN1, la Predeal

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate astăzi pe DN1, pe raza stațiunii Predeal, din cauza unor lucrări executate de CNAIR.
- Publicitate -
Potrivit unui anunț publicat de Direcția Regională Drumuri și Poduri Brașov pe DN1, în zona localității Predeal, au loc intervenții pentru refacerea marcajelor rutiere.
Intervențiile care au loc astăzi pe rețeaua de drumuri naționale care străbate județul Brașov:
- Publicitate -
- Pe DN73, între Brașov și Câmpulung, se execută lucrări de modernizare pe toată lungimea sectorului iar circulația este restricționată pe mai multe sectoare traficul fiind dirijat de semafoare sau piloți;
- Pe DN13, în zona Pădurea Bogății, lucrăm la consolidarea drumului iar traficul este închis pe o bandă și este dirijată de semafoare, inclusiv pe timpul nopții
- pe DN1, în zona localității Predeal, intervenim pentru refacerea marcajelor rutiere
- pe Varianta Brașov intervenim pentru întreținerea rosturilor de dilatație, iar circulația se desfășoară pe o bandă din două, pe ambele sensuri. Interdicțiile sunt valabile și pe timpul nopții
- pe DN1, între localitățile Sâmbăta și Ucea, lucrăm la repararea părții carosabile iar traficul este dirijat de piloți
- pe DN1, în zona localității Făgăraș, lucrăm la reprofilarea acostamentelor iar traficul este dirijat de piloți