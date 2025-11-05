Restricții de circulație pe DN1, la Predeal

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate astăzi pe DN1, pe raza stațiunii Predeal, din cauza unor lucrări executate de CNAIR.

Potrivit unui anunț publicat de Direcția Regională Drumuri și Poduri Brașov pe DN1, în zona localității Predeal, au loc intervenții pentru refacerea marcajelor rutiere.

Intervențiile care au loc astăzi pe rețeaua de drumuri naționale care străbate județul Brașov:

