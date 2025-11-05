Furturi de peste 300.000 euro din fosta Uzina 1 Mai. Percheziții în Ploiești

Percheziții miercuri în Ploiești în cadrul operațiunii Jupiter, derulată la nivel național. Polițiștii au descins în această dimineață șase la șase adrese din municipiu în urma mai multor infracțiuni de furt.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că furturile au avut loc fost săvârșite în fosta Uzina 1 Mai din Ploiești.

De aici, persoanele vizate de anchetă, au furat tone de cupru și alte materiale reciclabile, în valoare de aproximativ 305.000 de euro.

„În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești – Biroul de Combatere a Furturilor din Locuințe, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, au pus în executare, la data de 5 noiembrie, șase mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Ploiești, într-un dosar penal care are ca obiect săvârșirea mai multor infracțiuni de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în luna august a.c., persoanele bănuite de comiterea faptelor ar fi pătruns prin efracție într-o societate comercială, din municipiul Ploiești, de unde ar fi sustras mai multe bunuri, cauzând un prejudiciu de aproximativ 305.000 de euro.

În urma activităților desfășurate, șapte persoane au fost conduse la sediul unității de poliție, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale ce se impun.

În urma perchezițiilor domiciliare, au fost ridicate mai multe mijloace de probă relevante pentru cauză.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi ,,Matei Basarab” Ploiești”, au precizat reprezentanții Poliției Prahova

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul unității de parchet competente, pentru stabilirea întregii activități infracționale a persoanelor implicate.