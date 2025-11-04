- Publicitate -
Motociclist rănit într-un accident pe DN1A, la Boldești Scăeni

Ștefan Vlăsceanu
Ștefan Vlăsceanu
accident motociclist dn1a boldesti
sursa foto: Info Trafic Prahova

Un motociclist în vârstă de 25 de ani a fost rănit într-un accident rutier care a avut loc astăzi, în jurul orei 12.00, pe DN1A, la Boldești Scăeni. 

Din primele cercetări a rezultat că, un bărbat de 58 de ani, care conducea un autoturism, ar fi intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un tânăr de 25 de ani pe același sens de mers.

În urma impactului, motociclistul a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Surse au precizat pentru Observatorul Prahovean că accidentul s-a produs din vina șoferului autoturismului care nu s-ar fi asigurat la plecarea de pe loc.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului și dispunerea măsurilor legale ce se impun, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă

