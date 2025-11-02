Acoperiș cuprins de flăcări, sâmbătă noapte, la Valea Călugărească

Un incendiu violent a izbucnit, sâmbătă noapte, la o casă din comuna Valea Călugărească. Focul a cuprins acoperișul locuinței și mai multe anexe gospodărești. Imagini la finalul textului.

- Publicitate -

Pompierii militari au fost solicitați să intervină, sâmbătă, în jurul orei 21.00, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins acoperișul unei case din Valea Călugărească.

La fața locului, potrivit ISU Prahova, s-au deplasat 17 cadre militare, cu trei autospeciale de apă cu spumă și o ambulanță SMURD.

- Publicitate -

„Focul s-a manifestat la acoperișul unei case, pe o suprafață de 150 mp și la mai multe anexe gospodărești. Nu au existat victime”, a precizat ISU Prahova.

O cititoare ne-a trimis imagini de la fața locului.

