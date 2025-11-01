Incendiu violent la o casă din Fulga. Pericol de explozie

Un incendiu violent a cuprins, sâmbătă seară, o casă din satul Fulga de Jos, comuna Fulga. Din cauza prezenței mai multor butelii, există pericol de explozie.
Pompierii militari au fost solicitați să intervină, sâmbătă seară, pentru stingerea unui incendiu violent care a cuprins o casă din satul Fulga de Jos, comuna Fulga.
„Ajunși la locului intervenției, pompierii au constatat faptul că incendiul se manifestă generalizat, pe o suprafață de aproximativ 350 mp. Din cauza prezenței mai multor butelii, există pericol de explozie.
Progresiv, pentru gestionarea eficienta a evenimentului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD”, a anunțat ISU Prahova.