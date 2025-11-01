Incendiu violent la o casă din Fulga. Pericol de explozie

Un incendiu violent a cuprins, sâmbătă seară, o casă din satul Fulga de Jos, comuna Fulga. Din cauza prezenței mai multor butelii, există pericol de explozie.

- Publicitate -

Pompierii militari au fost solicitați să intervină, sâmbătă seară, pentru stingerea unui incendiu violent care a cuprins o casă din satul Fulga de Jos, comuna Fulga.

„Ajunși la locului intervenției, pompierii au constatat faptul că incendiul se manifestă generalizat, pe o suprafață de aproximativ 350 mp. Din cauza prezenței mai multor butelii, există pericol de explozie.

- Publicitate -

Progresiv, pentru gestionarea eficienta a evenimentului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD”, a anunțat ISU Prahova.