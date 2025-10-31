Facturile la electricitate cresc de la 1 noiembrie

Facturile la energia electrică vor crește din nou de la 1 noiembrie, odată cu majorarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, una dintre componentele reglementate care apar în factură separat de prețul energiei. Creșterea va fi de aproximativ 0,47 bani/kWh

- Publicitate -

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență crește de la 0,0084 lei la 0,0136 lei/kWh lei, adică aproximativ 0,00466 lei/kWh, (0,47 bani/kWh) începând cu 1 noiembrie. Această majorare a fost aprobată de ANRE prin ordinul 66 din 21 octombrie 2025.

Așadar, pentru o factură medie de 100 kWh, un consumator casnic va plăti cu aproximativ 0,47 lei pe lună mai mult. Dacă avem un consum mai mare, de exemplu de 200 kWh, factura va crește cu aproape un leu.

- Publicitate -

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență a fost modificată ultima dată la 1 iulie, când a crescut de la 0,0035 lei/kWh la 0,0084 lei/kWh.

Contribuția reprezintă o taxă reglementată din factura lunară la electricitate, pe care o plătesc toți consumatorii din România. Sumele colectate sunt folosite pentru a sprijini producătorii de energie în cogenerare (adică produc simultan electricitate și căldură) care au investit în tehnologii cu eficiență ridicată.

Valoarea contribuției este stabilită de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), pe baza costurilor și veniturilor efective și prognozate.

- Publicitate -

Contribuția este plătită de consumatori încă din anul 2009 și este evidențiată pe un rând separat în factură, la fel cum sunt acciza și certificatele verzi (acestea din urmă fiind subvenții pentru producătorii de energie regenerabilă).