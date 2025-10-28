- Publicitate -
Două case ard la Valea Călugărească

Un incendiu de proporții a izbucnit în această după amiază în satul Valea Popii din comuna Valea Călugărească. Flăcările au cuprinse două case, o anexă gospodărească și mia multe căpițe de fân. 

„Pentru gestionarea operativă a evenimentului, progresiv, au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă și un echipaj de prim ajutor SMURD.

Din informațiile primite până în acest moment, incendiul se manifestă pe o suprafață totală de aproximativ 500 mp, iar pompierii depun eforturi pentru localizarea acestuia”, au transmis reprezentanții ISU Prahova

Nun raportate victime. Vom reveni cu detalii.

