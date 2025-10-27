Incendiu la o fermă din Băicoi. Două persoane s-ar afla în construcția care arde

Un incendiu a izbucnit în această dimineață la o fermă din cartierul Țintea din Băicoi. Potrivit primelor informații, două persoane s-ar aflat în interiorul construcției cuprinse de flăcări.
„Din informațiile preliminare, incendiul se manifestă generalizat la întreaga locuință, posibil ca două persoane să fie surprinse de incendiu.
La locul intervenției acționează trei autospeciale cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.
Intervenția este in dinamică”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.
Vom reveni cu detalii!
UPDATE: Incendiul se manifestă generalizat la un saivan de aprox. 300 mp, o rulotă și 10 tone de furaje. Salvatorii au identificat o victimă carbonizată. În prezent, pompierii depun eforturi pentru localizarea și lichidarea incendiului.